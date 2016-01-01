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Bambi 1961 senesinde faaliyetine Beyoğlu'nda başladı.Bir mağaza ile perakende olarak ticaret hayatına adım atan firma,1966'da üretime başladı,1971 senesinde de yan kuruluş...
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